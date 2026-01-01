Gegründet 1947 Freitag, 23. Januar 2026, Nr. 19
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
23.01.2026 / Thema / Seite 12

Weiße Freiheit

Die liberale Ordnung der USA ist auf Rassismus gegründet und sicherte immer schon die weiße Suprematie. Die Schwarzen mussten sich ihre Rechte selbst erkämpfen

Gerhard Weiß
Die indigene Bevölkerung und die People of Colour haben in den USA nicht zufällig Probleme, sich in den Nation-Building-Erzählungen der Schulgeschichtsschreibung wiederzufinden. Sie können sich mit der Geschichtsschreibung des weißen Liberalismus nicht identifizieren. Die Gründerväter der USA waren aus ihrer Sicht Landräuber, Sklavenhalter und Rassisten. Sie sehen den Widerspruch klarer, der die Geschichte der USA prägte, Gleichheit nur für weiße Eigentümer zu reali...

Artikel-Länge: 23511 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe