Gegründet 1947 Dienstag, 23. Dezember 2025, Nr. 298
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
23.12.2025 / Thema / Seite 12

Der Traum von »Großisrael«

Zu Beginn der 1990er Jahre nutzte die israelische Führung die Massenemigration sowjetischer Juden, um palästinensisches Land zu besetzen und die Demographie in der Westbank zu verändern

Mathias Dehne
Nachdem das Ende der UdSSR mit der Alma-Ata-Deklaration zwei Tage zuvor de facto besiegelt worden war, detonierte in Budapest am 23. Dezember 1991 eine Autobombe. Das Ziel: ein Bus mit 29 jüdischen Emigranten aus der UdSSR, darunter auch Kinder. Ein mit 25 Kilogramm Sprengstoff beladenes Fahrzeug war am Rand der Ferihegyi-Schnellstraße, die zum Budapester Flughafen führt, zur Explosion gebracht worden. Vier Insassen wurden leicht verletzt, zwei Polizisten in einem B...

Artikel-Länge: 18479 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe