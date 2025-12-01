Fellachen mit Fell Um den Winter zu überstehen, üben sich Rotgesichtsmakaken sogar im Fischen. Aber den harten Umständen zum Trotz fressen sie nicht jeden Dreck: Süßkartoffeln waschen sie vor dem Verzehr im Fluss. BRD 2025. Japans Schneeaffen hautnah. Arte, 17.50 Uhr Lust auf Lappen Das Fjell ist das Land der schlummernden Riesen. Im Norden Skandinaviens, auf und rund um die »Tunturi« genannten Bergkuppen, hausen Bären, Polarfüchse, Rentiere, Schnee-Eulen und Vielfr...

