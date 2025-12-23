Gegründet 1947 Dienstag, 23. Dezember 2025, Nr. 298
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
23.12.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Gewerkschaft Unison mit neuer linker Führung

Britische Gewerkschaften und Labour entfernen sich weiter voneinander

Dieter Reinisch
Nun auch noch Unison: Bereits im Juli hatte die zweitgrößte Gewerkschaft des Landes, Unite, beschlossen, ihr Verhältnis zu Labour »zu überprüfen«. Der Unmut über die neoliberale Politik der Regierung ist in der kämpferischen Gewerkschaft groß. Am Ende der »Überprüfung« dürfte der formelle Bruch mit Labour stehen. Mit rund 1,3 Millionen Mitgliedern ist die Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes Unison etwas größer als Unite. Sie haben vergangene Woche Andrea Egan zur...

Artikel-Länge: 4045 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe