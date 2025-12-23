Geht es nach dem jüngsten Urteil, kommt Pakistans gestürzter Expremier Imran Khan (73) wohl zeitlebens nicht mehr frei. Zusätzlich zu einer 14jährigen Freiheitsstrafe, die der populäre frühere Regierungschef (2018–2022) verbüßt, hat ihn ein Sondergericht am Sonnabend der schweren Korruption für schuldig befunden. Im Ergebnis wurden Khan und seiner mitangeklagten Frau Bushra Bibi weitere 17 Jahre Haft auferlegt. In dem Prozess ging es abermals um Geschenke ausländisc...

