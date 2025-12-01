Gegründet 1947 Dienstag, 23. Dezember 2025, Nr. 298
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
23.12.2025 / Inland / Seite 5

Krankenkassenbeiträge steigen wieder

Zusatzbeiträge werden erneut stärker angehoben als vom Gesundheitsministerium vorgesehen

Susanne Knütter
Der Kompromiss, der offiziell zur Stabilisierung der Krankenkassenbeiträge beitragen sollte, war gerade in Sack in Tüten, da kündigten die Kassen weitere Erhöhungen an. Die größte gesetzliche Krankenversicherung, die Techniker Krankenkasse, teilte am Freitag mit, den Zusatzbeitrag zum 1. Januar von 2,45 Prozent auf 2,69 Prozent zu erhöhen. Der Beitrag kann von den Kassen selbst festgelegt werden und kommt zu dem allgemeinen Beitragssatz von unverändert 14,6 Prozent ...

Artikel-Länge: 3310 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe