Die Meldung wirkt einigermaßen absurd: »Deutsche Drohnenwaffe komplett« hieß es am Montag bei der dpa. Die Konzernmedien griffen die Nachricht dankbar auf, in der Weihnachtszeit ist man da nicht so wählerisch. Bei näherer Betrachtung ist der Sachverhalt allerdings ein anderer. Die »deutsche Drohnenwaffe« ist nämlich alles andere als »komplett«. Einzig ein Test einer Drohne wurde dem Vernehmen nach erfolgreich abgeschlossen. Wie die beiden Unternehmen TDW und Stark D...

Artikel-Länge: 3383 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.