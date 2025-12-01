Das neue Jahr wird ein olympisches. Sogar doppelt. Vom 6. bis 22. Februar finden die Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo statt. In Deutschland werden bis Ende September olympische Vierkämpfe besonderer Art ausgetragen. Berlin, Hamburg, München und die Region Rhein-Ruhr wollen sich um die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben, aber nur eine Kandidatur wird für die BRD eingereicht werden. Welche, wird am 26. September in Baden-Baden mitgeteilt. Vor der ...

Artikel-Länge: 2913 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.