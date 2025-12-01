Rund um den Akt des Schenkens ließe sich ein ziemlich gütiges Bild des Menschen weben. In ihm finden die Anlagen zu Altruismus, Dankbarkeit, Gastfreundschaft und Wohltätigkeit Ausdruck. Die Gabe ist idealiter ein den Zwängen der Tauschgesellschaft entgegenstehendes Ritual, und sie pazifiziert. Ich schenke gern, aber nicht zu Weihnachten. Ich möchte zu Weihnachten auch nicht beschenkt werden. In der Familie haben wir das Schenken zu Weihnachten vor ungefähr dreißig J...

Artikel-Länge: 4384 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.