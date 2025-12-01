Gegründet 1947 Montag, 22. Dezember 2025, Nr. 297
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
22.12.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Mysteriöser Tod im Korruptionsfall

Philippinen: Schlüsselfigur des Milliardenskandals um Fluthilfe tot – Umstände lassen viele Fragen offen

Thomas Berger
Ein bislang mysteriöser Todesfall ist das jüngste Puzzleteil im milliardenschweren Skandal um Korruption bei Fluthilfeprojekten auf den Philippinen. Auf bis zu 118,5 Milliarden Pesos, umgerechnet rund zwei Milliarden US-Dollar, werden nach dem jüngsten Kenntnisstand die Schäden durch »Geisterprojekte« geschätzt, also Projekte, die gar nicht existierten oder grob fehlerhaft berechnet wurden. Das zuständige Department of Public Works and Highways (DPWH) ist einer der ...

