22.12.2025 / Inland / Seite 5

Sachsens Industrie schrumpft

Kapitalverband legt Konjunkturreport vor. IGM warnt vor Deindustrialisierung

Oliver Rast
Sie schrumpft, die sächsische Metall- und Elektroindustrie. Und eine Trendwende ist nicht in Sicht, erklärte der Kapital- und Sachsenmetall-Chef im Freistaat, Jörg Brückner, anlässlich der Vorstellung des Konjunkturreports seines Verbands am vergangenen Donnerstag. Demnach seien in den ersten zehn Monaten dieses Jahres der Gesamt- und Auslandsumsatz der Branche erneut deutlich gesunken. Die Auslastung bewegt sich dem Report zufolge auf dem Niveau der Finanz- und Cor...

