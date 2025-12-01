Die Wanderungsbewegungen sind weltweit hoch. Das belegt der aktuelle OECD-Bericht »International Migration Outlook«. Danach lebten 2024 in den 38 OECD-Ländern mehr als 160 Millionen in anderen Ländern geborene Menschen. Innerhalb von zehn Jahren stieg ihr Anteil von 9,1 auf 11,5 Prozent. Schwerpunkte der 49. Ausgabe des Berichtes sind die allgemeinen Entwicklungen bei der Migration sowie die Arbeitsmarktintegration der Zugewanderten in den OECD-Ländern. Die Zahlen b...

