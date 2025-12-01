In der Partei Die Linke spitzt sich die Auseinandersetzung um den Umgang mit palästinasolidarischen Mitgliedern weiter zu. Nach dem im November von der Bundesschiedskommission bestätigten Rauswurf des Aktivisten Ramsis Kilani aus dem Berliner Landesverband rückt nun ein weiteres Ausschlussverfahren in den Fokus, das sich seit September in Thüringen gegen Martha Chiara Wüthrich richtet, die im November beim Bundeskongress der Linksjugend zu einer der Bundesprecherinn...

Artikel-Länge: 3182 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.