Kogge auf unsicherer Fahrt Live aus dem Ostseestadion: Die überraschend im Abstiegskampf steckenden Saarbrücker mögen hoffen, dass sich Hansa mal wieder dusselig anstellt. Die Rostocker schafften es im letzten Heimspiel trotz 80minütiger Überzahl, Alemannia Aachen zu schlagen (Endstand: 2:2). Parallel übertragen SWR/SR und WDR die Partie Essen gegen Ulm. Am Sonntag abend, ab 23.40 Uhr, zeigt der NDR die Doku zu 60 Jahren Hansa Rostock: »Heimat, Liebe und Skandale«. ...

