Slawa ist ein wilder Typ. Aus dem KGB flog er nach etlichen Glanznummern raus und die Partei wollte ihn auch nicht mehr haben. Aber als Leonid Breschnew in den 60er Jahren jemanden für einen heiklen Spezialauftrag suchte, war er genau die richtige Wahl. Ohne Slawa, so geht es in der russischen TV-Serie »Lieber Willy«, wäre es vielleicht nie zur erfolgreichen Entspannungspolitik zwischen der BRD und der Sowjetunion gekommen. Das Russische Haus in Berlin zeigte den s...

