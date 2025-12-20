Der Vorwurf eines Genozids wiegt schwer, er sollte mit Bedacht gewählt sein. Doch der neueste Bericht des Humanitarian Research Lab (HRL) der Yale School of Public Health – einer der ältesten Hochschulen für öffentliche Gesundheit der USA – kommt zu dem Schluss, dass die Schnellen Eingreiftruppen (Rapid Support Forces, RSF) mit größter Wahrscheinlichkeit nach der vollständigen Einnahme von Al-Fascher in Norddafur eine systematische Kampagne massenhafter Tötungen an ...

