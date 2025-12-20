Man wünschte sich, das Solidaritätslied wäre öfter zu hören auf deutschen Demonstrationen. Statt dessen wird der Appell »Vorwärts und nicht vergessen« inzwischen zum Kampfspruch der Palästinenser. Erst am Donnerstag schrieb Hanin Madschadli in der israelischen Zeitung Haaretz, wie ihre Familie zu ihrem Namen gekommen ist. Sie stammt nämlich aus Madschdal Askalan, dem heutigen Migdal-Viertel in Aschkelon an der Südküste Israels, nicht weit entfernt von der Grenze zum...

Artikel-Länge: 4028 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.