Gegründet 1947 Sa. / So., 20. / 21. Dezember 2025, Nr. 296
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
20.12.2025 / Ausland / Seite 6

Vorwärts und nicht vergessen

Brief aus Jerusalem.Wie Palästinenser in die Zukunft blicken, ohne die Vergangenheit aufzugeben

Helga Baumgarten
Man wünschte sich, das Solidaritätslied wäre öfter zu hören auf deutschen Demonstrationen. Statt dessen wird der Appell »Vorwärts und nicht vergessen« inzwischen zum Kampfspruch der Palästinenser. Erst am Donnerstag schrieb Hanin Madschadli in der israelischen Zeitung Haaretz, wie ihre Familie zu ihrem Namen gekommen ist. Sie stammt nämlich aus Madschdal Askalan, dem heutigen Migdal-Viertel in Aschkelon an der Südküste Israels, nicht weit entfernt von der Grenze zum...

Artikel-Länge: 4028 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe