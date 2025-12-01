In Jahr 1967 publizierte der argentinische Sportjournalist Dante Panzeri die Bibel des Balltretens »Fútbol, dinámica de lo impensado« (Fußball, Dynamik des Unvorhergesehenen). Wie er hier die unberechenbare Natur des Fußballs skizziert, ist unübertroffen. Ein magistraler Pass wie aus einem anderen Match, ein Sonntagsschuss. Panzeri hat den Fußball vom Makel der Logik befreit, dessen Magie durch seine Feder strömen lassen, wie niemand vor ihm. Wird auch niemand mehr ...

