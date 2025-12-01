Gegründet 1947 Freitag, 19. Dezember 2025, Nr. 295
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
19.12.2025 / Feuilleton / Seite 11

Verhandlungen

Geraune

Stefan Heidenreich
In Berlin hätten Anfang dieser Woche Friedensverhandlungen stattgefunden, heißt es. Anwesend waren Keir Starmer, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Donald Tusk, Mette Frederiksen, Jonas Gahr Støre, Alexander Stubb, Dick Schoof, Ursula von der Leyen, António Costa und Mark Rutte. Braucht man wirklich all die Chefs, nur um untereinander ein Friedensangebot auszuhandeln, das Russland ablehnen wird? Allen, die gerne glauben wollen, es ginge dabei um den Frieden, sei wärms...

Artikel-Länge: 4288 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe