Was geschieht, wenn zwei Abgeordnete des irischen Parlaments die Aufforderung ihrer Regierung, Beweise für geheime Waffentransporte vorzulegen, allzu wörtlich nehmen? Clare Daly und Mick Wallace suchen selbst nach Belegen, dringen aufs Gelände des Flughafens Shannon vor, wollen US-Militärflugzeuge inspizieren – und landen vor Gericht. Ein Gerichtskrimi mit Nachwirkungen bis ins EU-Parlament. Das im Verlag Das Neue Berlin erschienene Buch »Der Fall Shannon oder Tribu...

