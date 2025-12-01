Gegründet 1947 Freitag, 19. Dezember 2025, Nr. 295
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
19.12.2025 / Ausland / Seite 7

Neuanfang bleibt aus

Nepals Expremier Oli behält Chefposten bei größter Linkspartei im Land

Thomas Berger
Eine Überraschung ist es nicht: Nepals mehrfacher Expremier Khadga Prasad Sharma Oli, zuletzt nach gewaltsam eskalierten Massenprotesten im September unter enormem Druck zurückgetreten, bleibt Parteichef der sozialdemokratisch zu verortenden Kommunistischen Partei Nepals/Vereinigte Marxisten-Leninisten (CPN-UML), der größten Partei des Landes im linken Lager. Beim um zwei auf fünf Tage verlängerten Parteikongress, zu dem Neuwahlen der gesamten Führung anstanden, gel...

Artikel-Länge: 2003 Zeichen

