Eine Überraschung ist es nicht: Nepals mehrfacher Expremier Khadga Prasad Sharma Oli, zuletzt nach gewaltsam eskalierten Massenprotesten im September unter enormem Druck zurückgetreten, bleibt Parteichef der sozialdemokratisch zu verortenden Kommunistischen Partei Nepals/Vereinigte Marxisten-Leninisten (CPN-UML), der größten Partei des Landes im linken Lager. Beim um zwei auf fünf Tage verlängerten Parteikongress, zu dem Neuwahlen der gesamten Führung anstanden, gel...

