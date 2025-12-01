Gegründet 1947 Freitag, 19. Dezember 2025, Nr. 295
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
19.12.2025 / Ausland / Seite 6

Antikommunistischer Schutzwall bröckelt

Südkorea: Präsident Lee stellt Reform des Nationalen Sicherheitsgesetzes in Aussicht

Martin Weiser, Seoul
Südkoreas Nationales Sicherheitsgesetz, das seit 1948 missbraucht wird, um Linke zu verfolgen und zum Schweigen zu bringen, hat bisher jede Mitte-links-Regierung der südkoreanischen Geschichte überlebt. Kim Dae-jung (1997–2002), Roh Moo-hyun (2002–2007) und zuletzt Moon Jae-in (2017–2022) hätten eigentlich reichlich Zeit gehabt, es abzuschaffen oder zu reformieren. Roh hatte das 2004 sogar öffentlich in Aussicht gestellt, nur gehalten hat er sein Versprechen nicht. ...

Artikel-Länge: 4020 Zeichen

