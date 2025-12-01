Südkoreas Nationales Sicherheitsgesetz, das seit 1948 missbraucht wird, um Linke zu verfolgen und zum Schweigen zu bringen, hat bisher jede Mitte-links-Regierung der südkoreanischen Geschichte überlebt. Kim Dae-jung (1997–2002), Roh Moo-hyun (2002–2007) und zuletzt Moon Jae-in (2017–2022) hätten eigentlich reichlich Zeit gehabt, es abzuschaffen oder zu reformieren. Roh hatte das 2004 sogar öffentlich in Aussicht gestellt, nur gehalten hat er sein Versprechen nicht. ...

