Gegründet 1947 Freitag, 19. Dezember 2025, Nr. 295
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
19.12.2025 / Inland / Seite 5

Rotstiftpolitik unter Protest

Berlin: Tausende öffentlich Beschäftigte im Warnstreik. Doppelhaushalt des »schwarz-roten« Senats abschließend im Parlament. Wohlfahrtsverbände kritisieren weiterhin Angebotsabbau und prekäre Jobs im Sozialbereich

Oliver Rast
Draußen Protestkundgebung, drinnen Plenarsitzung. Rund 6.000 Beschäftigte haben am Donnerstag vormittag vor dem Abgeordnetenhaus Berlin (AGH) demonstriert. Ein Warnstreik als »starkes Zeichen«, erklärte die mitorganisierende Bildungsgewerkschaft GEW über ihre »sozialen« Medien. Ein Ausstand während der laufenden Verhandlungsrunde für einen neuen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L). Denn es gehe um faire Bezahlung, gute Jobs und eine verlässlic...

Artikel-Länge: 4178 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe