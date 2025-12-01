Gegründet 1947 Freitag, 19. Dezember 2025, Nr. 295
19.12.2025 / Inland / Seite 4

Vor Gericht wegen Bundeswehr-Kritik

Freiburg: Sozialstunden für Antikriegsprotest im Internet. »Jugendoffizier« fühlte sich von Schüler beleidigt

Philip Tassev
Die Bundeswehr entsendet »Jugendoffiziere« in die Schulen, um dort das Image der Armee zu verbessern und den Standpunkt des Militärs in bestimmten politischen Fragen wie etwa dem Ukraine-Krieg zu vertreten. Wer sich dem entgegenstellt, wird schon mal vor Gericht gezerrt. So geschehen dem ehemaligen Oberstufenschüler Bentik S. aus Freiburg, den das Amtsgericht Freiburg am Donnerstag wegen »Beleidigung« zu 15 »Sozialstunden« verurteilt hat. Im Februar 2025 war zum wie...

