Dauerfans der deutschen Nationalmannschaft sollen bei der Fußballweltmeisterschaft nach scharfer Kritik am Weltverband FIFA mit günstigeren Tickets für ihre Treue belohnt werden. Doch wie genau das kleine Sonderkontingent von Tickets für 60 US-Dollar (51 Euro) verteilt wird, ist noch unklar. »Fans wird daher dringend geraten, keine bislang getätigten Bewerbungen zu stornieren und weitere Informationen zum Vergabeprozess abzuwarten«, schrieb der Deutsche Fußballbund ...

Artikel-Länge: 2521 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.