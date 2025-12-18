Wie heißt es so schön? Auch schlechte Presse ist gute Presse. Der Leiter des Tesla-Werks in Grünheide, André Thierig, macht die IG Metall zwar zu jeder Gelegenheit vor Belegschaft und Presse schlecht. Gleichzeitig erleben die Beschäftigten aber eine krankmachende Arbeit, das Schikanieren von Gewerkschaftern und Hausbesuche. Forderungen nach einer weiteren Minipause pro Schicht, gar Weihnachtsgeld? Für die Tesla-Leitung rote Linien. Den Kollegen schwant, an der Gewer...

