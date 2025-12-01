Was bei »Star Wars« die Klonkriege waren, sind in der Geschichte der Popmusik die Punkkriege: das entscheidende, die weitere Geschichte und Geschichtsschreibung beeinflussende Ereignis. Nicht nur die Art, Musik zu machen, sondern auch die Art, über sie zu schreiben, änderten sich in den späten 1970ern grundlegend. Schluss war mit den elaborierten, oft esoterisch versponnenen Songs des Prog-Rock (vertreten von Genesis, Yes oder Emerson, Lake and Palmer) mit ihren oft...

Artikel-Länge: 4273 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.