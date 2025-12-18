Stillstand in Österreichs Sozialwirtschaft: Seit Dienstag legten Beschäftigte in 350 Einrichtungen ihre Arbeit nieder. An diesem Donnerstag enden die Streiks – vorerst. Denn im Januar drohen bereits neue Kampfmaßnahmen. Die Vertreter der 130.000 Beschäftigten, die von der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) in den Verhandlungen vertreten werden, fordern eine Lohnerhöhung von vier Prozent, während die Unternehmerseite zuletzt nur 1,7 Prozent angeboten hat. Ein ...

