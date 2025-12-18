Gegründet 1947 Donnerstag, 18. Dezember 2025, Nr. 294
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
18.12.2025 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Streik im Sozialbereich

Österreich: Tausende im Ausstand für mehr Lohn. Jobvernichtung in Ordensspitälern

Dieter Reinisch
Stillstand in Österreichs Sozialwirtschaft: Seit Dienstag legten Beschäftigte in 350 Einrichtungen ihre Arbeit nieder. An diesem Donnerstag enden die Streiks – vorerst. Denn im Januar drohen bereits neue Kampfmaßnahmen. Die Vertreter der 130.000 Beschäftigten, die von der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) in den Verhandlungen vertreten werden, fordern eine Lohnerhöhung von vier Prozent, während die Unternehmerseite zuletzt nur 1,7 Prozent angeboten hat. Ein ...

