18.12.2025 / Ausland / Seite 7

London nimmt Tod durch Hunger in Kauf

Inhaftierte Aktivisten von »Palestine Action« verweigern seit über einem Monat Nahrung – Regierung reagiert nicht

Dieter Reinisch
Die Zeit läuft: Seit Anfang November befinden sich acht in Großbritannien inhaftierte Aktivisten der antimilitaristischen Gruppe »Palestine Action« im Hungerstreik. Sie werden teils schon länger als ein Jahr in Untersuchungshaft gehalten; vorgeworfen werden ihnen Einbrüche oder Sachbeschädigungen zu Lasten des israelischen Rüstungsherstellers Elbit. Am Mittwoch schloss sich »Your Party«-Mitgründerin Zarah Sultana dem Protest vor dem westlich von London gelegenen Gef...

