Gegründet 1947 Donnerstag, 18. Dezember 2025, Nr. 294
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
18.12.2025 / Ausland / Seite 6

Konflikt um Land und Kontrolle eskaliert

Guatemala: Präsident verhängt Ausnahmezustand. Bürger wehren sich gegen Militarisierung

Thorben Austen, Quetzaltenango
Der historische Territorialstreit zwischen den Landkreisen Nahualá und Santa Catarina Ixtahuacán im guatemaltekischen Departement Sololá ist am Sonnabend eskaliert. Bei bewaffneten Auseinandersetzungen, die sich über mehrere Stunden hinzogen, kamen nach Medienangaben mindestens 13 Menschen ums Leben. Dabei soll es sich um Einwohner aus Nahualá gehandelt haben. Laut lokalen Behörden waren die Opfer zwischen 14 und 70 Jahre alt. Auch ein Soldat soll gestorben sein. De...

Artikel-Länge: 3993 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe