Der historische Territorialstreit zwischen den Landkreisen Nahualá und Santa Catarina Ixtahuacán im guatemaltekischen Departement Sololá ist am Sonnabend eskaliert. Bei bewaffneten Auseinandersetzungen, die sich über mehrere Stunden hinzogen, kamen nach Medienangaben mindestens 13 Menschen ums Leben. Dabei soll es sich um Einwohner aus Nahualá gehandelt haben. Laut lokalen Behörden waren die Opfer zwischen 14 und 70 Jahre alt. Auch ein Soldat soll gestorben sein. De...

Artikel-Länge: 3993 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.