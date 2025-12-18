Gegründet 1947 Donnerstag, 18. Dezember 2025, Nr. 294
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
18.12.2025 / Inland / Seite 5

Wohnungsnot hält an

Studie: Immobilienpreise und Mieten anhaltend hoch. EU-Pläne versprechen Abhilfe, bleiben jedoch vage

Luca von Ludwig
Zuweilen fragt man sich, ob es im Jahr 2025 überhaupt noch möglich ist, irgendwo eine halbwegs annehmbare Behausung zu finden. Egal, ob man zur Miete wohnt oder sich nach langem Jonglieren mit den Finanzen zum Kauf entschieden hat: Die Märkte sind angespannt. Wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in einer am Mittwoch publizierten Studie feststellt, sind im vergangenen Jahr die Preise für den Kauf von Baugrundstücken und Immobilien in der BRD nahez...

