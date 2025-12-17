Am Wochenende war der dritte Weltcup der Bobsaison, diesmal in Lillehammer. Zum Saisonauftakt vor zwei Wochen hatte man noch die Olympiabahn in Cortina d’Ampezzo getestet, wo sich Laura Nolte und ihr Team schadlos hielten, die anderen bundesdeutschen Damen aber schwächelten. Bei den Männern siegte das Team von Johannes Lochner im Zweier- und im Viererbob. Der Stuttgarter bewegte die Lenkseile des Bobs etwas filigraner, so dass sein Schlitten kaum Berührung mit den B...

Artikel-Länge: 2689 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.