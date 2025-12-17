Triumph der Piratinnen

Einen wunderschönen guten Morgen! In Argentinien gibt es seit Sonntag einen neuen Stern am Himmel. »Schuld« sind die Fußballfrauen von Belgrano de Córdoba. Die »Piratinnen« gewannen vor einem Rekordpublikum im Estadio Julio César Villegra im Barri Alberdi von Córdoba das Rückspiel um den Titel der Silberländerinnen gegen ­Racing Club mit 2:0, sind somit erstmals argentinische Meisterinnen (Torneo Clausura). Das Hinspiel hatten die Piratas in Avellaneda, vor den Tore...

Artikel-Länge: 3394 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.