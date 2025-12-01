Gegründet 1947 Mittwoch, 17. Dezember 2025, Nr. 293
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
17.12.2025 / Feuilleton / Seite 14

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Lass die Affen aus’m Zoo Die Langschwanzmakake krallen sich in Thailand, was nicht niet- und nagelfest ist. Auf der Insel Ko Kho Ram suchen sie schwimmend nach Austern und Krabben. Frankreich/Luxemburg 2020. Affen in Thailand. Arte, 16.55 Uhr Sie wollen Stollen Doppelte Mühe: Neben dem Umbau eines 100 Jahre alten Kieler Cafés werden dort die alljährlichen Weihnachtsstollen gebacken. BRD 2025. Die Weihnachtsbäckerin im Traditionscafé. Backen zwischen Baumkuchen und B...

Artikel-Länge: 2761 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe