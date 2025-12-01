Gegründet 1947 Mittwoch, 17. Dezember 2025, Nr. 293
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
17.12.2025 / Thema / Seite 12

Wieder in Ketten gelegt

Staatliche Repression und politische Gefangene: Über systematischen Rassismus gegen Menschen afrikanischer Abstammung in Pennsylvania und das US-Gefängnissystem

Robert Saleem Holbrook
Als erster Bundesstaat, der die schrittweise Abschaffung der Sklaverei beschloss, wurde Pennsylvania und insbesondere seine größte Stadt Philadelphia zu einem Zufluchtsort für freie Schwarze. Tatsächlich hat sich die schwarze Bevölkerung in Philadelphia allein in dem Zeitraum zwischen 1790 und 1800 mehr als verdoppelt, da Schwarze, die vor der Sklaverei flohen, in Philadelphia einen Unterschlupf suchten. Zugleich war es auch ein wichtiger Ort für die Herausbildung e...

Artikel-Länge: 18148 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe