Prucnal, Tucholsky

Die Warschauer Schauspielerin Anna Prucnal spielte 1974 in dem Film »Sweet Movie« neben Pierre Clementi eine der Hauptrollen. Es war eine internationale Produktion des Serben Dušan Makavejev, sie sollte Prucnals Leben radikal verändern. Mit einem Boot, dessen Galionsfigur ein Pappmachékopf von Karl Marx ist, fährt sie durch Amsterdamer Grachten und nimmt einen Sowjetmatrosen mit, der ihr die (nicht vorhandene) Unschuld nimmt. Neben Pornographie wurde dem Film Antiko...

Artikel-Länge: 3058 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.