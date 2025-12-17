Mit einigem Tamtam ist am Montag in Berlin eine sogenannte Absichtserklärung unterzeichnet worden, derzufolge die Schweizer Großreederei Mediterranean Shipping Co. (MSC) der kriselnden Meyer-Werft mit einem Milliardenauftrag aus der Patsche helfen soll. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) – der Bund ist seit 2024 gemeinsam mit dem Land Niedersachsen zu je 40 Prozent Mehrheitseigner des Schiffbauers – hatte eigens in die Hauptstadt geladen. In ihrem Be...

Artikel-Länge: 2638 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.