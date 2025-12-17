Gegründet 1947 Mittwoch, 17. Dezember 2025, Nr. 293
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
17.12.2025 / Inland / Seite 5

Freude bei Meyer-Werft

Großauftrag in Milliardenhöhe angekündigt

Burkhard Ilschner
Mit einigem Tamtam ist am Montag in Berlin eine sogenannte Absichtserklärung unterzeichnet worden, derzufolge die Schweizer Großreederei Mediterranean Shipping Co. (MSC) der kriselnden Meyer-Werft mit einem Milliardenauftrag aus der Patsche helfen soll. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) – der Bund ist seit 2024 gemeinsam mit dem Land Niedersachsen zu je 40 Prozent Mehrheitseigner des Schiffbauers – hatte eigens in die Hauptstadt geladen. In ihrem Be...

