Gegründet 1947 Mittwoch, 17. Dezember 2025, Nr. 293
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
17.12.2025 / Inland / Seite 4

Nichts übrig für Ostrentner

Stiftung Härtefallfonds wird zum Jahresende aufgelöst. Hunderte Millionen Euro nicht ausgezahlt

Kristian Stemmler
Der sogenannte Härtefallfonds für bedürftige Rentner aus der DDR und aus Osteuropa hat so wenig Geld ausgezahlt, dass mehrere hundert Millionen Euro an die Staatskasse zurückfließen. Das geht aus der Antwort des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales auf eine Anfrage von Sören Pellmann, Kovorsitzender der Linke-Fraktion im Bundestag, hervor. Demnach wurden bis Anfang Dezember knapp 163 Millionen Euro an rund 57.000 Antragsteller ausgezahlt, knapp 425 Millionen E...

Artikel-Länge: 3675 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe