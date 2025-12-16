Gegründet 1947 Dienstag, 16. Dezember 2025, Nr. 292
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
16.12.2025 / Sport / Seite 16

Krach im Auenland

Gabriele Damtew
Eines wollte der inzwischen wieder Zweitplazierte aus Duisburg unbedingt: am Tabellenführer Cottbus dranbleiben. Denn die Woche zuvor hatte der MSV im heiß erwarteten Spitzenspiel der dritten Liga zwischen den punktgleichen Kontrahenten das Nachsehen gehabt. Dabei hatten die tapferen Zebras einen Rückstand von 0:2 egalisieren können, in der 90. Minute. Doch wieder war es Tolcay Ciğerci, Energies Mann für alle Fälle, der tief in der Nachspielzeit den Siegtreffer land...

