16.12.2025 / Natur & Wissenschaft / Seite 15

Prometheus war Brite

In England wurden die bislang ältesten Spuren von kontrolliertem Feuer gefunden

Marc Püschel
Das gezielte Entzünden von Feuer war der wichtigste Fortschritt in der frühen Menschheitsentwicklung. Es half nicht nur bei der Abwehr von Feinden, sondern ermöglichte durch das Kochen auch, die Nahrungsaufnahme sicherer und effizienter zu machen, wodurch wohl das Wachstum des Gehirns entscheidend gefördert wurde. Bislang ist aber immer noch unklar, wann dieser Schritt vom Aufnehmen natürlich entstandenen Feuers hin zum Selbstentzünden gelang. Als älteste Nachweise ...

