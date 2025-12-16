Gegründet 1947 Dienstag, 16. Dezember 2025, Nr. 292
16.12.2025 / Thema / Seite 12

Sehen und gesehen werden

Vor 250 Jahren wurde die englische Schriftstellerin Jane Austen geboren. Über ihren berühmtesten Roman »Stolz und Vorurteil« und sein langes Nachleben

Friederike Sachs
Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, dass Jubiläen den Buchmarkt bestimmen. Ob welthistorisches Ereignis, Autoren- oder Werkgeburtstag: Die runde Zahl bietet einen Anlass für, man ahnt es, Jubiläumsausgaben, erweiterte oder wenigstens verschönerte Neuauflagen, Neuübersetzungen, Neuverfilmungen sowie diversen Schnickschnack, der sich mittlerweile unter dem Namen »Non-Book-Produkte« in Buchhandlungen findet und einen guten Teil ihres Umsatzes ausmacht. Nicht zul...

