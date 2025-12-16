In Indien beginnen sich die Zustände an den Flughäfen nach den größten Betriebsstörungen seit rund 20 Jahren allmählich zu normalisieren: Die private Indigo, die größte Airline des Landes, hatte in der ersten Dezemberwoche je nach Schätzung 3.400 bis 4.000 Flüge streichen müssen. Die Ausfälle hatten für gravierende Probleme gesorgt, die noch immer nachwirken. Allein am ersten Freitag des Monats fielen gut 1.600 Flüge aus. Sowohl Politik und Behörden als auch das Unt...

Artikel-Länge: 3649 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.