An anderem Ort als geplant, mit mehrstündiger Verspätung und trotz Gerichtsentscheid: Am Sonntag hat die berbersprachige Separatistenvereinigung MAK ihre Schauveranstaltung zur Ausrufung der Unabhängigkeit der algerischen Region durchgeführt. Das französische Akronym der Organisation steht für »Bewegung für die Selbstbestimmung der Kabylei«. Sie tritt für eine staatliche Abtrennung von Algerien ein. Die Kabylei liegt rund 80 bis 100 Kilometer östlich der Hauptstadt ...

