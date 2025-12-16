Gegründet 1947 Dienstag, 16. Dezember 2025, Nr. 292
16.12.2025 / Inland / Seite 4

Panzersperren vor Kaliningrad

»Frontlinie der Demokratie«: Deutsche Soldaten sollen bei der Befestigung der polnischen Grenze helfen

Philip Tassev
Während europäische Staats- und Regierungschefs in Berlin beraten, wie sie einen Frieden in der Ukraine torpedieren können, kündigt die Bundeswehr Truppenverlegungen nach Polen an. Mehrere Dutzend deutsche Soldaten sollen demnach ab April 2026 als Teil der polnischen »Operation Ostschild« an der Grenze zu Belarus und zur russischen Exklave Kaliningrad stationiert werden. Das teilte das Bundesverteidigungsministerium am Sonnabend mit. Insgesamt gehe es um »eine mittl...

