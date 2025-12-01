Gegründet 1947 Freitag, 19. Dezember 2025, Nr. 295
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
19.12.2025 / Thema / Seite 12

Wieder reingewaschen

Zwischen Spruchkammer und »Persilschein«: Die deutsche Zivilbevölkerung sollte sich selbst entnazifizieren, doch die Verfahren führten zu einer Rehabilitierung vieler Nazis

Ulrich Schneider
Den alliierten Siegermächten und den deutschen Antifaschisten, die aus den Haftstätten, dem Exil oder aus der Illegalität zurückgekehrt waren, und einen antifaschistisch-demokratischen Neubeginn vor Augen hatten, war klar, dass dieser nicht mit, sondern möglicherweise auch ohne Unterstützung von großen Teilen der deutschen Bevölkerung erfolgen musste. Über die Instrumente, die zur Sicherung des »ruhigen Hinterlands« von den Alliierten geschaffen wurden, wurde bereit...

