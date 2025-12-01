Gegründet 1947 Montag, 29. Dezember 2025, Nr. 301
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
29.12.2025 / Thema / Seite 12

Die große Enttäuschung

1939 besetzte die Wehrmacht den Rest der Tschechoslowakischen Republik. Über Alltag und Widerstand unter den Nazis. Leben und Werk der Milena Jesenská (Teil 3 und Schluss)

Sabine Kebir
Weil es kaum noch Zweifel gab, dass Hitler die ganze ČSR besetzen wollte, mussten nach dem Münchner Abkommen auch tschechoslowakische Intellektuelle an Emigration denken, insbesondere, wenn sie Juden oder Linke waren. Milena Jesenská organisierte die Fluchthilfe für viele Gefährdete, unter anderem für den jüdischen Journalisten Wilhelm S. Schlamm¹, mit dem sie eng freundschaftlich verbunden war. Er hatte zum Mitarbeiterkreis der Zeitschrift Přítomnost (Gegenwart) ge...

Artikel-Länge: 21518 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe