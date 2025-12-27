Milena Jesenskás Feuilletons begeisterten bereits Franz Kafka. In den 1920er und 1930er Jahren gehörte sie zu den wichtigsten Publizisten der jungen Tschechoslowakischen Republik (ČSR). Sie schrieb zu kulturellen Fragen, kämpfte für die Emanzipation der Frauen und widmete sich immer stärker der besonders in der ČSR wahrnehmbaren Gefahr, die Hitler für ganz Europa darstellte. »Es braucht in Europa heute keine schwarze Haut, damit jemand zum Neger wird«, schrieb Milen...

