Milena Jesenská ist ungerechterweise vor allem als Adressatin selbstquälerischer Liebesbriefe Franz Kafkas bekannt. Sie war seine erste Übersetzerin ins Tschechische. Unterbelichtet bleibt meist, dass die 1896 in Prag geborene Autorin – obwohl erst am Anfang ihrer Laufbahn – bereits eine auch von Kafka bewunderte Feuilletonistin war und später zu den bedeutendsten Publizistinnen und Publizisten der Tschechoslowakei gehörte. Das Liebesverhältnis flammte 1920 nicht zu...

