Gegründet 1947 Montag, 15. Dezember 2025, Nr. 291
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
15.12.2025 / Politisches Buch / Seite 15

Zahnrad der Konterrevolution

Eine Broschüre beleuchtet Entstehungsbedingungen des Neofaschismus in Ostdeutschland

Zu den für das wiedervereinigte Deutschland konstitutiven Erzählungen gehört die Behauptung, dass das jähe Auftreten des Neonazismus vor allem bei Jugendlichen in den »neuen Ländern« nach 1990 gar nichts mit dem politischen Koordinatensystem der Bundesrepublik oder mit dem vom Westen gesteuerten Prozess der »Abwicklung« der DDR zu tun hat, dafür aber um so mehr mit der DDR. Der Neofaschismus nach der »Wende« wird auf das Konto des verschwundenen Sozialismus gebucht,...

Artikel-Länge: 2780 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe