»Die Epochenschwelle scheint gleichsam unter der Chronologie zu liegen. Bevorstehen und Schon-geschehen-Sein schieben sich unabgrenzbar übereinander. Mittelalter und Neuzeit sind für ein gutes Stück Geschichte gleichzeitig.« (Hans Blumenberg) Keine Revolution ohne Programm. Die »Zwölf Artikel« der oberschwäbischen Bauern vom März 1525 sind das Schlüsseldokument des Bauernkriegs. Ihre Bedeutung bestimmt sich über Inhalt und Verbreitung. Sie enthalten, für diese Zeit ...

Artikel-Länge: 21648 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.